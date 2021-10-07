Наша миссия – сделать выбор кино легким и приятным занятием!

На KinoTree.ru размещена обширная информация о самых разнообразных фильмах, сериалах, мультипликационных картинах и аниме.

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- трейлеры новинок,

- последние новости, фанатские истории,

- интересные рецензии, многие из которых написаны эксклюзивно для КиноТри,

- правдивые не покупные комментарии, оставленные живыми людьми,

- новинки кино, вышедшие или только выходящие на экраны кинотеатров,

- списки популярных картин, основанные на оценках посетителей,

- наши и пользовательские тематические подборки,

- живое общение и многое другое.

Помимо этого большую часть картин возможно посмотреть легально онлайн, или мы укажем ссылку на ресурс, где это можно сделать.

Для тех кому все еще мало информации, ниже расскажем, как устроен наш ресурс?

KinoTree.ru, далее ресурс, представляет собой энциклопедию кино с функцией поиска электронных версий фильмов, сериалов, мультфильмов и других картин. Все версии найдены в открытых источниках и принадлежат их издателям. На ресурсе размещаются лишь легальные онлайн плееры, либо ссылки на легальные источники.

Информация на сайте предоставляется для личного использования в ознакомительных целях.

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Администрация ресурса "Кино Три" активно взаимодействует с авторами и их представителями, и всем силами старается не допускать размещения нелегальных материалов. В случае обнаружения информации, нарушающей ваши права, пришлите письмо с указанием URL страницы и документами, подтверждающими права владения.

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